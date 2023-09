Siggi Schwarz kündigt 3-CD-Album „50 Years Of Rock’n’Roll – Live & Rare“ an

Siggi Schwarz feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Anlässlich dazu erscheint am 20. Oktober sein 3-CD-Album „50 Years Of Rock’n’Roll – Live & Rare“.

Die drei Discs beinhalten nicht nur einige unveröffentlichte Tracks – darunter Studioaufnahmen mit Chris Thompson und Schlagzeuger Pete York von 2008 und gemeinsames Material mit den Toto-Musikern Bobby Kimball und Steve Lukather. Die insgesamt 43 Titel der Platte umfassen außerdem Neuinterprationen von Klassikern wie „Blinded By The Light“, „Ain’t No Sunshine“ und „Can’t Get Enough“ und rare Konzert-Mitschnitte wie beispielsweise von einem Auftritt mit dem ehemaligen Climax-Blues-Gitarristen Pete Haycock.

2023 veröffentlichte Siggi Schwarz außerdem seine Autobiografie „Rock’n’Roll Road“. Das Buch beinhaltet Geschichten aus dem Leben und der Karriere des Gitarristen, Musik-Produzenten und Konzertveranstalter.

Hörbeispiel: 10-minütige Live-Version von „Blinded By The Light“:

Titellisten:

Disc 1 (unveröffentlichte Songs)

With A Little Help From My Friends Summertime Blues Black Magic Woman Freedom Tobacco Road For You Davy’s On The Road Again Mighty Quinn Blinded By The Light You’re The Voice Woodstock I Can’t Stand The Rain Fire

Disc 2 (unveröffentlichte Songs)

Roadhouse Blues Love Sneakin’ Up On You Messin’ With The Kid I Just Wanna Make Love To You Born Under A Bad Sign I’m Toredown So Many Roads Dust My Broom Rocky Mountain Way Ain’t No Sunshine How Many Just A Dream Junior’s Wailing

Disc 3