Slipknot: Comeback-Show bei Rock am Ring im Live-Stream

Seit Slipknots Japan-Tour 2016 gab es kein weiteres Headliner-Konzert der maskierten Metaller. Aber das wird sich in den kommenden Tagen ändern: Freitag (7. Juni) spielen sie das erste Set beim Rockfest in Finnland, Samstag geht es dann bei Rock im Park weiter. Für Sonntag (9. Juni) ist dann bei Rock am Ring definitiv die größte Show angekündigt.

Corey Taylors Hoden geht es wieder gut

Erst Ende letzter Woche schien die bevorstehende Tour in Gefahr zu sein – Corey Taylor war beim Training seiner hohen Töne ein Hoden geplatzt. Doch nun folgte die Entwarnung: Es scheint ihm wieder gut zu gehen und das Set wird auf Slipknots Website ab 22:45 live gestreamt.

Am 17. Mai hatte die Band die neue Single „Unsainted“ und ihre einzige Veröffentlichung vom letzten Jahr, „All Out Life“, bei „Jimmy Kimmel Live“ aufgeführt. „Unsainted“ ist der erste Vorgeschmack auf das neue Album „We Are Not Your Kind“, das am 9. August erscheint. Es ist Slipknots sechstes Album und die erste musikalische Rückmeldung seit sie 2014 „5: The Gray Chapter“ veröffentlichten. Wer auf der Bühne Perkussionist Chris Fehn ersetzt, wurde noch nicht preisgegeben. Er hatte die Band erst kürzlich verlassen.

