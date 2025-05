So bereitet sich Ozzy Ozbourne auf die letzte Black-Sabbath-Show vor

Nur noch wenige Wochen bis zur „Back to the Beginning“-Show, bei der sowohl Black Sabbath als auch Frontmann Ozzy Osbourne ihre letzten Auftritte spielen werden – ein großes Ereignis, das viel Vorbereitung erfordert. Das verriet der 76-Jährige zumindest in seiner Radiosendung „Ozzy’s Boneyard“.

Vorbereitung auf das große Finale

Die Musiklegende gab bereits 2020 bekannt, an Parkinson zu leiden. Seitdem hat er offen über seine Krankheit und seine Genesung gesprochen. Auch in Bezug auf die Vorbereitung für seinen letzten Gig spricht Osbourne ganz offen über die Hürden, die ihm bevorstehen.

Er erzählt, dass er eigens einen Trainer engagiert habe, um sich auf den Gig vorzubereiten. „Es ist hart, aber er ist überzeugt, dass er es für mich schaffen kann. Ich gebe alles, was ich habe“. Weiter erzählt er: „Es geht um Ausdauer. Das Erste, was verloren geht, wenn man lange im Bett liegt, ist die Kondition. […] ich lasse mir 15 Mal am Tag den Blutdruck messen.“

Nicht nur körperlich: Ozzy Ozzbourne über mentale Hürden

Doch auch die mentalen Herausforderungen spricht der Sänger offen an: „Mein Kopf ist verrückt. ADHS – ich habe das stark“, erklärt er. „Ich werde die Show gemacht und geistig schon gestorben sein, bevor ich überhaupt mit meinen Übungen angefangen habe.“ Deshalb habe er sich schon etwas vorgenommen: „Ich [versuche], das erst mal hintenanzustellen. Ich gehe nicht da hoch und sage: ‚Das wird großartig. Ich bin zuversichtlich.‘ In meinem Kopf werde ich vorher schon auf die Nase gefallen sein.“

Die Show findet am 5. Juli im Villa Park in Birmingham, England, statt. Die Support-Acts sind eine Reihe großer Namen: Metallica, Guns N’ Roses, Tool, Pantera, Slayer, Gojira, Alice in Chains, Halestorm und viele mehr. Ozzy Osbourne wird zunächst eine Solo-Performance geben, bevor er zusammen mit Black Sabbath die letzten Shows bestreitet.