So geht es mit dem deutschen Netflix-Hit „Dark“ weiter

Das erste deutsche Netflix-Drama „Dark“ geht in die zweite Staffel. Die neue Reihe, die in Deutschland produziert wurde, ist tatsächlich eine der am meisten gesehenen nicht-englischsprachigen Serien auf Netflix, wie das Streaming-Portal mitteilte. Die meisten Fans habe sie vor allem in den USA, Brasilien, Italien, Türkei, Spanien und Frankreich.

Die Serie, die in dem fiktiven Örtchen Winden spielt, ist durchaus ambitioniert und konfrontiert die Zuschauer mit düsterer, apokalyptischer Symbolik. Dazu gibt es mit dem schaurig dunklen Wald auch einen Klassiker aus dem deutschen Unheimlichkeitsreservoir.

„Dark“ auf Netflix: Jede Menge Überraschungen parat

Die Showrunner Baran bo Odar und Jantje Friese freuen sich auf die zweite Season: „Wir sind überwältigt von den weltweiten Reaktionen auf ‚Dark‘. Darüber hinaus freuen wir uns riesig, dass sich die Zuschauer von den Geheimnissen unserer Protagonisten fesseln lassen und Spaß daran haben, die verstrickten Rätsel zu verfolgen. Daher ist es ein wahrer Traum für uns als Showrunner, dass wir unsere Reise fortsetzen dürfen. Die Fans können sicher sein, dass wir für die zweite Staffel von ‚Dark‘ jede Menge Überraschungen im Gepäck haben.“

Konkrete Details, ob es mit dem selben Cast weitergeht und wie viele Folgen die kommende Staffel haben wird, gab es allerdings noch nicht. Auch ein Starttermin wurde nicht genannt.