Anlässlich des diesjährigen Pride Month hat Victoria Beckham die Spice Girls für den guten Zweck vereint. Die 47-Jährige entwarf T-Shirts, dessen Erlöse der Wohltätigkeitsorganisation „akt“ zugutekommen sollen. Seit 1989 setzt sich diese für obdachlose Jugendliche innerhalb der LGBTQI+-Community ein.

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Space Girls posierten Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm und Geraldine Horner in den ab sofort erhältlichen T-Shirts, dessen Aufdruck lautet: „Proud and wanna be your lover“ und damit offensichtlich an ihren 1996 erschienen Welthit „Wannabe“ angelehnt ist. Im Infotext versprachen die Spice Girls außerdem, dass 100 Prozent der Einnahmen an „akt“ gehen werden.

Victoria Beckham erklärte darüber hinaus auf ihrem persönlichen Instagram-Account: „Pride ist für mich ein Fest, bei dem man ganz man selbst ist, und das diesjährige T-Shirt erinnert daran. Die Spice Girls haben sich wirklich dafür eingesetzt, sich selbst und andere zu akzeptieren, freundlich zu sein, Spaß zu haben und einfach sein bestes Leben zu leben.“ Außerdem: „Die LGBTQ+-Community liegt mir sehr am Herzen und ich bin so stolz darauf, Pride 2021 und akt auch dieses Jahr wieder mit den Mädels zu unterstützen.“ In einem weiteren Post zeigte die Britin, dass inzwischen auch ihr Ehemann und Fußballstar David Beckham sowie die vier gemeinsamen Kinder die T-Shirts tragen.

