„Star Wars“: Neue Informationen über die Zukunft des Franchises

Am 19. Dezember kommt mit „Star Wars: Rise of Skywalker“ der finale Teil der neuen Sci-Fi Trilogie ins Kino. Nachdem Disney die Rechte von Lucasfilm erwarb, kamen in den letzten Jahren mehrere Filme und Spin-Offs des Universums heraus. Allerdings folgte dem auch großer Unmut unter der Fans und auch Kritik an der Release-Politik. Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy sprach nun über die Zukunft des Franchises.

In einem Interview nahm Kennedy Stellung zu der zukünftigen Ausrichtung des Star-Wars-Universums. „Wir haben uns in den letzten 5-6 Jahren darauf fokussiert, die Familiensaga um die Skywalkers zu beenden. Jetzt ist es aber an der Zeit darüber nachzudenken wie wir in andere Richtungen gehen und etwas neues machen können.“ Vor allem der Fokus auf eine vorausgesetzte Anzahl an Filmen soll dabei überdacht werden.

„Dieser Schritt gibt uns eine neue Sicht auf eine offenere Erzählweise und engt uns nicht in diese Erzählung in drei Akten ein“, so die Präsidentin in einem Gespräch mit der „Los Angeles Times“. „Wir wollen, dass in Zukunft die Story diktiert, was und wie wir es machen.“ Das klingt nach einer umfassenden Umstrukturierung im Hause Disney/Lucasfilm.