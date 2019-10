Nicht nur in der Popkultur ist Style ein Statement, eine Möglichkeit, die innere Größe nach außen zu tragen. Auch auf den Straßen Berlins spielt Mode eine entscheidende Rolle. Bevor wir wissen, wer auf den ersten IMAs in Berlin den Preis in der Kategorie STYLE gewinnt, haben wir uns auf den Straßen Berlins umgesehen und für euch die besten Streetstyles und Fashiontipps 2019 zusammengefasst.

Quinn, 24

Was trägst du heute? Und: Wo hast du es her?

Ich bin heute morgen bei Freunden aufgewacht und hab mir da einfach einfach was gegriffen, was auf dem Boden lag. Ein paar Teile sind aber auch von mir.

Wie würdest du deinen persönlichen Style beschreiben?

Normalerweise alles was „cropped“ ist und ein bisschen meinen Bauch zeigt und auch eher bunt, aber das trifft heute leider nicht zu.

Gibt es für dich derzeit Fashion Go´s oder No-Go´s?

Trendyness ist für mich ein absolutes No-Go! Man soll einfach das tragen, was man möchte.

Wir befinden uns gerade in Berlin – hat die Stadt einen typischen Style, der nur für sie steht?

Alles in schwarz. Also nicht persönlich für mich, ich mag das nicht so gerne. Ihr habt mich heute wirklich mit einem ganz schlechten Outfit erwischt. Typisch Berlin ist vielleicht auch einfach das zu tragen, was bequem ist. Ich habe das Gefühl die Leute in Berlin lieben es ein bequemes Outfit zu tagen.

Macha Romaniuk, 39

Was trägst du heute? Und: Wo hast du es her?

Ich trage heute komplett pink. Meine Kleidung kaufe ich normalerweise im Internet, aber auch immer wieder in Second-Hand-Läden.

Wie würdest du deinen persönlichen Style beschreiben?

Ein großer Mix aus verschiedenen Einflüssen vielleicht? Keine Ahnung, mein Style ist schwer zu beschreiben.

Gibt es Künstler, die dich in Sachen Style inspirieren?

Nicht wirklich. Wenn, dann würde ich sagen Björk. Sie ist eine super unabhängige Frau mit einem wirklich sehr verrücktem Style. Hätte ich genug Geld, ich würde mir ihre Klamotten kaufen.

Gibt es für dich derzeit Fashion Go´s oder No-Go´s?

Ich denke jeder hat seinen eigenen Style und meiner Meinung nach kann jeder tragen was er will, solange es ihm gefällt. Ich finde dieses Go und No-Go Ding ziemlich beschissen, weil es meiner Meinung nach eine Art Fashion-Diktatur ist. Wenn du Sandalen mit Socken tragen willst, trag sie. Solange es dir gefällt, reicht das völlig aus.

Wir befinden uns gerade in Berlin – hat die Stadt einen typischen Style, der nur für sie steht?

Typisch für Berlin ist, dass du einfach tragen kannst was du willst. Zum Beispiel wenn du eine Jogginghose mit roten Cowboyboots kombinieren willst, dann kannst du das machen. Mir gefällt es, dass du in Berlin auf der Straße nicht wirklich verurteilt oder beschimpft wirst für deinen Style. Berlin-Style ist für mich einfach kein wirklichen Style zu haben.

Theo Lange, 17

Was trägst du heute? Und: Wo hast du es her?

Da starte ich vielleicht am besten von unten. Also: Ich trage Adidas-Schuhe, ich glaube die heißen Temper Run. Die habe ich im Internet bestellt, als sie von 180 Euro auf 70 Euro reduziert waren. Die Hose habe ich in einem Second-Hand Laden für fünf Euro gekauft. Den Pulli besitze ich erst seit ein paar Tagen, er ist auch aus einem Second-Hand Geschäft. Der hat so 25 Euro gekostet.

Wie würdest du deinen persönlichen Style beschreiben?

Puh! Ich würde sagen Opa? Das sagen mir zumindest sehr viele Leute und es fällt mir schon auch selbst oft auf, dass ich eher so zu den opamäßigen Sachen greife. Aber ich finde das eben gut.

Gibt es Künstler, die dich in Sachen Style inspirieren?

Generell höre ich Old School Rap, inzwischen aber auch immer wieder neueres Zeug. In meinem Style beeinflusst mich das aber eigentlich nicht so sehr. Wenn es darum geht schaue ich mir eher mal was von den 90s HipHop Artists ab.

Ist dir ein besonderer Style-Moment aus der Welt der Promis in Erinnerung geblieben?

Also es gibt definitiv immer mal wieder so fragwürdige Outfits bei den Stars, aber häufig eben auch ziemlich gute. A$AP Rocky zum Beispiel hat einen sehr geilen Style.

Gibt es für dich derzeit Fashion Go´s oder No-Go´s?

Für mich sind Skinny-Jeans ein No-Go. Es ist völlig okay wenn das Leute tragen, aber für mich wären sie auf jeden Fall nix. Ich trage da eher Baggy-Jeans. Die sollen schön auf den Schuhen liegen. Und Dad-Sneaker und sowas, das find ich gut.

Wir befinden uns gerade in Berlin – hat die Stadt einen typischen Style, der nur für sie steht?

So schwarze Lederjacken, da will ich mir unbedingt bald eine kaufen. Ich bin auch die ganze Zeit schon auf der Suche. Eine hätte ich neulich fast genommen, aber ihr Reissverschluss war kaputt und eigentlich war sie auch zu teuer.

