„Superman“ Henry Cavill will der nächste James Bond werden

„Sie schienen einfach unglaublich überrascht zu sein, dass ich tatsächlich zweimal dasselbe spielen konnte.“

Schlagzeuger Chris Slade hat in der Rockwelt schon einige musikalische Spuren hinterlassen. Er begann seine Karriere mit dem heutigen Popstar Tom Jones, richtig bekannt wurde er aber vor allem durch sein Schlagzeugspiel für Bands wie AC/DC, Manfred Mann’s Earth Band und Asia. In einem ausführlichen Interview mit dem amerikanischen ROLLING STONE sprach der 73-Jährige nun ausführlich über seine Karriere – und natürlich führte kein Weg an seiner Zeit mit AC/DC vorbei. Er traf 1989 auf die Band, um auf ihrem Comeback-Album „The Razor’s Edge“ zu spielen. 1994 wurde er wieder durch den vorherigen Schlagzeuger Phil Rudd ersetzt, doch 2015 kam…