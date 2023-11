Taylor Swift ändert „Karma“-Lyrics live für Travis Kelce (Video)

Taylor Swift spielte bei ihrem Buenos-Aires-Konzert ihren Song „Karma“ live mit einer Text-Änderung. Der Grund: Ihr Freund und Kansas-City-Chiefs-Spieler Travis Kelce war vor Ort und sollte von ihr mit der ganz besonderen Widmung überrascht werden.

Kurzerhand änderte die 33-Jährige ihre Zeile „Karma is the guy on the screen coming straight home to me“ zu dem an Travis Kelce angelehnten Satz „Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me“. Er selbst stand währenddessen gemeinsam mit Swifts Vater im VIP-Zelt und schaute ihr zu. Viele Fans filmten seine Reaktion.

Nach dem Ende ihrer Show lief die Sängerin auf direktem Wege zu dem NFL-Spieler, fiel ihm in die Arme und küsste ihn.

Neben der Lyrics-Änderung fielen den anwesenden Fans noch einige weitere romantische Situationen zwischen den beiden auf. Als Swift ihren Song „The Archer“ performte und „Who could stay?“ sang, hielt Kelce lachend ein Schild mit den Worten „WE WILL STAY“ hoch. Ebenso spekulierten einige Besucher:innen, Swift hätte während der Textzeile „That’s my man“ auf den Footballer gezeigt.

Weitere Videos zeigten außerdem, wie Kelce gemeinsam mit dem Vater der Sängerin, Scott Swift, das Konzert genoss, mitsang und tanzte.

