Taylor Swift: Jetzt geht der Preis-Irrsinn auf eBay los

Foto: Getty Images for TAS Rights Mana, John Shearer/TAS23. All rights reserved.

Am 12. Juli öffneten um neun Uhr die ersten Vorverkäufe für die deutschen Tour-Termine der „Eras“-Tour von Taylor Swift auf Eventim. Um Chaos zu vermeiden, wurden Presale-Codes an vorab registrierte Nutzer:innen verschickt, mit denen sie sich in einer virtuellen Warteschlange einfügen konnten. Trotzdem verspricht der Zugang zum Presale noch lange keinen Erfolg beim Ticketkauf. Die ersten Konzerte sind aber inzwischen ausverkauft und viele Fans beschweren sich über Probleme auf der Eventim-Website. Dazu kommt, dass nicht alle Käufer:innen tatsächlich interessiert an der Teilnahme eines Gigs der Popsängerin sind – schließlich geht nun schon der Weiterverkauf via eBay los.

