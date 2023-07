Taylor Swift live 2024: Fans zeigen sich wegen Presales auf Twitter gefrustet

Um neun Uhr am Morgen startete am 12. Juli der Eventim-Vorverkauf für die deutschen Tourneedaten der „Eras“-Tour von Taylor Swift. Noch am Vormittag des gleichen Tages häuft sich der Unmut bei Swift-Fans. Sie werfen dem Ticket-Vertreiber horrende Preise und technisches Versagen vor. Speziell auf Twitter sammeln sich die Frust-Beiträge. Hier kommt ein Einblick zum Karten-Chaos:

