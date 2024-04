Taylor Swifts neues Album beginnt mit einem Stevie-Nicks-Gedicht

Wenn du das Glück hast, am Erscheinungstag eine physische Kopie des neuen Albums von Taylor Swift zu besitzen, kannst du es mit einem Gedicht von Stevie Nicks einleiten.

Datiert auf den 13. August 2023 in Austin, Texas, und mit der charmanten Notiz „Für T – und mich“ versehen, liest sich das Gedicht wie ein verblüffender Vorläufer von „The Tortured Poets Department“, mit Zeilen wie „She looked back from her future/And shed a few tears/He looked into his past/And actually felt fear.“

Das Gedicht endet verträumt und doch traurig: „Sie flog gerade durch die Wolken, wo er sie sah, sie machte sich gerade auf den Weg zu den Sternen, als er sie verlor.“ Swift hat auch ein eigenes Gedicht in die physische Veröffentlichung aufgenommen.

Die Rock-Ikone bietet einen der vielen Auftritte auf „The Tortured Poets Department“, das am Freitag veröffentlicht wurde, darunter Kooperationen mit Post Malone („Fortnite“) und Florence Welch („Florida!!!“).

Letztes Jahr dankte Nicks Swift dafür, dass sie den Midnights-Song „You’re On Your Own Kid“ geschrieben hatte, der ihr half, um ihre Freundin und Bandkollegin Christine McVie zu trauern, die im November 2022 im Alter von 79 Jahren starb.

„Ich danke Taylor Swift dafür, dass sie diese Sache für mich getan hat, nämlich einen Song namens ‚You’re On Your Own, Kid‘ zu schreiben“, sagte sie. „Das ist die Traurigkeit, wie ich mich fühle. Solange Chris auf der anderen Seite der Welt war, mussten wir nicht miteinander telefonieren. Wir waren wirklich keine Telefonkumpel. Wenn wir dann zu Fleetwood Mac zurückkehrten, kamen wir herein und es hieß: ‚Kleine Schwester, wie geht es dir?‘ Es war, als wäre nie eine Minute vergangen, nie ein Streit in unseren ganzen 47 Jahren.“