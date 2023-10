Taylor Swift veröffentlicht zwei neue Versionen von „Cruel Summer“

Passend zu ihrer „Eras Tour“ und dem dazu erschienenen Konzertfilm veröffentlicht Taylor Swift neue Aufnahmen von „Cruel Summer“ – dem Track von ihrem 2019er Album LOVER. Einmal gibt es das Stück nun in einer 2023er Live-Version zu hören und zum anderen im LP-Giobbi-Remix.

„Cruel Summer“ live:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Cruel Summer“ als LP-Giobbi-Remix:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Empfehlung der Redaktion Taylor Swifts „The Eras Tour“-Film bricht Umsatzrekord

Warum Swift zu diesem Zeitpunkt die beiden neuen Varianten von „Cruel Summer“ herausbringt, erklärt sie via Instagram. So heißt es von ihr, dass es die Fan-Reaktionen auf den Song bei ihrer Tour gewesen seien, die sie dazu inspirierten, dem Stück noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken und ihn im neuen Gewand nicht nur innerhalb des Konzertfilms zugänglich zu machen.

„Was für eine wirklich umwerfende Sache, die ihr aus dem Eras-Tour-Konzertfilm gemacht habt. […] Eines meiner Lieblingsdinge, die ihr gemacht habt, war, als ihr Cruel Summer so sehr unterstützt habt, dass ich schließlich die The-Eras-Tour-Show damit beginnen wollte. Um der alten Zeiten willen, veröffentliche ich den Live-Mitschnitt der Tour, damit wir ihn alle bequem zu Hause oder im Auto mitgrölen können PLUS einen brandneuen Remix von @lpgiobbi.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Cruel Summer“ hat 2023 neuen Aufschwung erlebt und ist nicht nur wieder in die US-Billboard Hot 100 eingestiegen, sondern hat sich den ganzen Sommer über in den oberen Rängen der US-amerikanischen Charts gehalten. Dort blieb die Single bis zur Veröffentlichung von Drakes FOR ALL THE DOGS an der Spitze. Auch auf den Streaming-Plattformen konnte die Single wieder zahlreiche Hörer:innen erreichen, was den Track in die Spotify U.S. Top 100 katapultierte. Dies könnte allerdings auch daran liegen, dass der Song auf der „Eras Tour“ prominent platziert wurde. Dort war „Cruel Summer“ nämlich der Show-Opener, nach einer gekürzten Version von „Miss Americana & the Heartbreak Prince“.