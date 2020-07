The 1975 verschieben Europatour auf Februar 2021

Nun also doch: The 1975 verschieben ihre für Herbst geplante Europatour, darunter leiden auch vier Deutschlandkonzerte. Auf Grund des andauernden Veranstaltungsverbot können die Briten nicht wie geplant im Oktober auftreten. Stattdessen geht es im Februar 2021 zurück auf die deutschen Bühnen.

Tickets, die bereits gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit. Die vier Shows in Deutschland finden in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München statt.

Neues Album, neue Termine

Erst im Mai veröffentlichte die Band um Frontsänger Matty Healy ihr viertes Album „Notes on a Conditional Form“, doch bis es das live zu hören gibt, dauert es nun noch ein paar Monate. Auch wenn das Album mit Platz 1 in den UK Charts einen weiteren Erfolg für die Band aufweisen kann, so wird bestimmt auch der ein oder andere The-1975-Klassiker wie „Chocolate“ oder „Somebody Else“ zum Besten gegeben werden. Und für diejenigen, die an den neuen Terminen nicht können, gibt es noch eine Möglichkeit: Da The 1975 eigentlich beim diesjährigen, abgesagten „Hurricane“-Festival hätten auftreten sollen, ist das Quartett 2021 auf der Bühne in Scheeßel dabei.

Die Shows finden nun an folgenden Terminen statt: