„The Room“: Bob Odenkirk in der Hauptrolle des Remakes

Bob Odenkirk hat am gestrigen Mittwoch (8. März) via Twitter bestätigt, dass er in einer Neuverfilmung des 2003 erschienenen „The Room“ die Hauptrolle übernehmen wird. Regie führt Brando Crawford, der „Acting For a Cause“ ins Leben rief und mit dem Film Spenden für die AIDS-Forschung sammeln möchte. Er machte durch einen Instagram-Post der Dreharbeiten die Besetzung des „Better Call Saul“-Darstellers ebenfalls publik.

„Es ist wahr. Es stimmt. Und lasst mich euch versichern, ich habe alles gegeben, um jeden Satz so ehrlich ZU VERKAUFEN, wie es mir nur möglich ist… und ich hatte eine TOLLE ZEIT“, bestätigte Odenkirk bei Twitter die seit einigen Wochen anhaltenden Gerüchte.

This is real. This is true. And let me tell you, I tried my best to SELL every line, as honestly as I could…and I had a BLAST https://t.co/v261E1DKnG

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) March 9, 2023