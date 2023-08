Thirty Seconds To Mars präsentiert auf Digital X neues Album

Am 20. und 21. September findet in Köln wieder die Zukunftsmesse Digital X statt. Mit dabei ist diesmal die US-amerikanische Band Thirty Seconds to Mars, die am ersten Tag des Digitalisierung-Festivals auf der Bühne zu sehen sein wird. Dabei wird die Alternative-Rock-Band vor allem Songs ihres neuen Studioalbums „It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day“ performen, das am 15. September erscheinen wird.

Einen Vorgeschmack auf das sechste Album der Band gab bereits die veröffentlichte Single „Stuck“. Die Gruppe, die von den Brüdern Jared und Shannon Leto gegründet wurde, ließ zuletzt 2018 mit ihrem Album „America“ von sich hören, welches in Deutschland Platz 1 der Charts belegte.

Tickets für das Konzert gibt es allerdings nicht zu kaufen. Nur mit dem Magenta-Treueprogramm und einer Menge Glück können Kund:innen ab dem 6. September die exklusiven Tickets ergattern. Verfolgen kann man den Auftritt trotzdem über den kostenlosen Livestream von MagentaMusik oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle.