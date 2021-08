Till Lindemann: Rammstein-Sänger verkauft 100.000-Euro-NFT

Die mit dem „Godfather of Punk“ neu aufgenommene Single erscheint am Freitag

Nachdem Måneskin erst vor wenigen Wochen mit dem Musikvideo zur Single „I Wanna Be Your Slave“ an den Start gingen, folgt nun bereits der nächste Coup der ESC-Gewinner: Eine neue Version desselben Liedes mit dem „Godfather of Punk“, Iggy Pop, die am 06. August 2021 erscheinen soll. Ihr Album „Teatro d'Ira Vol.1 ging rund um den Globus auf die Eins und „I Wanna Be Your Slave“ hält sich seit mittlerweile zehn Wochen in den Top zehn der Deutschen Single Charts – ein Ende der Erfolgsgeschichte Måneskins scheint vorerst nicht in Sicht zu sein. Jetzt haben sich die Italiener*innen für ein…