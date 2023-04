Foto: Getty Images for The Recording A, Amy Sussman. All rights reserved.

St. Vincent performt bei den Grammy-Awards in Hollywood bei einem Ehren-Konzert für die Beach Boys am 8. Februar 2023

Am Donnerstag (20. April) verloren viele Twitter-User:innen ihren blauen Haken, mit dem der Status eines Profils als verifiziert gekennzeichnet wird. Der blaue Haken ist nun lediglich noch denen vorbehalten, die „Twitter Blue“ für monatlich 8 US-Dollar abonnieren. Einige Musiker:innen reagierten auf den Verlust des Hakens, wobei es manchen anscheinend sofort klar war, was passiert war und andere davon überrascht wurden.

Eine der Überraschten war St. Vincent. „Wo zum F ist mein blauer Haken hin?“, schrieb die Sängerin.

Where the F did my blue check go? — St. Vincent (@st_vincent) April 20, 2023

Offensichtlich wurde sie schnell auf die Neuerung aufmerksam gemacht. Denn sie setzte kurze Zeit später einen Tweet ab, in dem sie ihr Unverständnis für diese Maßnahme ausdrückte. „Du willst mir echt sagen, dass ich jetzt auch noch dafür blechen soll, dass ich Bewohnerin eines mit Plüsch verzierten Höllenlochs bleibe?“ Sie habe gedacht, die „brillianten, kollektiven Denkereien, Zeit, Aufmerksamkeit und die daraus resultierende Depression und Unruhe“ wären die Bezahlung, schrieb die „Los-Angeles“-Sängerin weiter.

So you’re telling me I have to pay top dollar to be allowed into a new velvet rope circle of hell? I thought our brilliant collective musings, time, attention, and the depression/anxiety resulting from said attention WERE the payment. Lol. — St. Vincent (@st_vincent) April 20, 2023

Auch Charli XCX verlor ihren blauen Haken. Der unverifiziert-Status passe aber zu ihrem Image, schrieb die 30-Jährige in einem Tweet. „Offiziell keine verifizierte Künstlerin mehr. Ich liebe es, inoffiziell und unverifiziert zu sein. C’est moi.“

officially no longer an officially verified artist. i love being unofficial and unverified. it’s very moi. — Charli (@charli_xcx) April 20, 2023

Die Indie-Zwillinge Tegan and Sara zählen ab sofort auch zu den nicht-verifizierten Musiker:innen auf Twitter. Die beiden planen offenbar nicht, für einen Haken zu bezahlen. Und das obwohl Rihanna, für die Sara besonders viel übrig hat, das tut.

Tegan: Lost our blue check. Sara: Cool Tegan: Apparently, some bands/celebs/brands are paying to keep theirs. Sara: No Tegan: Rihanna still has a check. I know you love her. Sara: Yes Tegan: So yes, you want to pay? Sara: No. Yes, I love her. Tegan: So Sara: No — Tegan and Sara (@teganandsara) April 20, 2023

Die Singer-Songwriterin Nija dürften die meisten kenn, auch ohne blauen Haken. Die 25-Jährige, die bereits mit Beyoncé, Summer Walker und weiteren zusammenarbeitete, machte auf Twitter keinen Hehl daraus, dass sie kein Geld für „Twitter Blue“ ausgeben werde. „Blauer Haken weg und ich will verdammt sein, wenn ich dafür bezahle“, schrieb sie auf Twitter.

Blue check gone & I’ll be damned if I pay for one — Nij (@amnija_) April 20, 2023

„Haken weg, aber die Schecks kommen weiterhin!“ Dieses Wortspiel, das auf Englisch deutlich besser funktioniert, postete Rapper The Game als Reaktion auf den verlorenen Haken.