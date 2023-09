U2: Die neue Single „Atomic City“ – alle Formate

Passend zu ihrer Konzert-Residency in der US-Wüstenmetropole Las Vegas, die am selben Tag ihre Premiere feierte, teilten U2 am 29. September 2023 eine neue Single mit der Welt. „Atomic City“ heißt das Stück – und ist nicht nur ein Verweis auf Las Vegas, sondern auch auf die legendäre Band Blondie. Frontmann Bono sieht den Song auch als Verneigung vor den Fans: „Es ist ein Liebeslied an unser Publikum: ‚where you are is where I’ll be‘“.

Produziert wurde „Atomic City“ von Jacknife Lee und Steve Lillywhite – letzterer gehört seit vielen Jahrzehnten zu U2s Produktionskernteam.

Zwei verschiedene Formate

Die Single wird in zwei Formaten erhältlich sein – als reguläre CD-Single sowie als limitierte 7-Inch-Vinyl, die mit ihrer fluoreszierenden Optik durchaus etwas hermacht. Neben der A-Seite „Atomic City“ ist auch der Song „Etched“ enthalten.

Die Single erscheint am 31.12.2023 und kann hier vorbestellt werden.