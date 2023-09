U2: Erste Probe im Las Vegas Sphere sei „nicht sehr gut gelaufen“

Foto: Getty Images, Suhaimi Abdullah. All rights reserved.

Vor ihrer ersten Show der „U2: UV Achtung Baby Live at Sphere“-Konzertreihe war die Band zu Gast bei Anthony Mason von „CBS News“. Im Interview erzählte Sänger Bono, die erste Probe sei „schrecklich“ gewesen. Am heutigen Freitag (29. September) findet die erste Las-Vegas-Show statt. „So schlimm war es nicht“, heißt es wiederum aus Sicht des Gitarristen The Edge. Der Diskurs wird im U2-Lager seit jeher groß geschrieben.

U2 spielen bis zum 16. Dezember mehrere Shows im „The Sphere“, einer neu errichteten, kugelförmigen Konzerthalle mit einer programmierten LED-Außenfläche, bestehend aus mehr als 260 Millionen Videopixeln.

„Das war es, was wir von Anfang an als Band wollten. Einfach die vierte Wand zu durchbrechen und unser Publikum zu erreichen“, erzählte Bono zur „U2: UV Achtung Baby Live at Sphere“-Reihe.

Die ersten Konzerte werden vorerst ohne ihren Schlagzeuger Larry Mullen Jr. stattfinden, der sich aktuell von einer Operation erholt. Ersetzt wird er durch den Niederländer Bram van den Berg. Gegenüber „CBS News“ erklärte Bono, Larry Mullen Jr. fühle sich soweit gut, er brauche allerdings Zeit, um wieder fit zu werden.

Am 29. September veröffentlichten U2 ihre neue Single „Atomic City“, angelehnt an Las Vegas, die Stadt, mit der die Band viele Erfahrungen ihrer Karriere verbindet.

Musikvideo von U2s neuer Single „Atomic City“: