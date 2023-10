U2: Bono und The Edge kündigen neue Musik an

Bono und The Edge von U2 haben in einem neuen Interview im Zuge ihrer Hintergrundgespräche mit dem neuseeländischen Radio-DJ und Fernsehmoderator Zane Lowe aufgeklärt, dass es bald neue Musik von U2 geben wird: „Über hundert neue Lieder“ soll die Band in der Pipeline haben, wie Bono scherzhaft verrät.

„Mindestens 10 neue Tracks“: Bono und The Edge teilen Neuigkeiten mit

Das Gespräch hat mit Lowe zu den „The Sphere“-Konzerten stattgefunden. Darin begleitet Lowe die Gruppe hinter die Kulissen ihrer Tour. Die Videos und Interviews laufen aktuell als Vorschau unter dem Namen „U2: The Zane Lowe Interview (2023)“ auf Apple Music. Auf YouTube findet man seit wenigen Stunden ein neues 31-minütiges Video namens „Inside U2’s Sphere Residency in Las Vegas“.

Darin unterhalten sich U2 und Lowe einerseits über das „Sphere“-Gebäude, besichtigen es und schwärmen von den „innovativen technischen Errungenschaften“ und der Tontechnik. U2 sprichen unter anderem auch über die kreative Vision hinter dem Bühnendesign, das eine neue Ära der Musik für die Band eingeläutet habe.

Von Lowe in der Videodokumentation darauf angesprochen, was für U2 als Nächstes anstehe, sagt U2-Gitarrist David Evans (besser bekannt als „The Edge“): „Nun, ich denke: neue Musik, neue Stücke. Es gibt eine Menge, das wir schon fertig haben, und einiges, das noch ein wenig entstaubt werden muss, aber bald fertig sein wird. Ich sage euch, wir haben ein paar tolle neue Songs. Wirklich aufregend.“

Bono fügt hinzu: „Edge hat ungefähr 100 in der Tasche. Ich habe ungefähr 20 … aber [Bassist] Adam [Clayton] hat auch etwas beizutragen.“ Der Bandleader erklärt außerdem, dass Schlagzeuger Larry Mullen Jr. – der aktuell wegen verschiedener Verletzungen bei den Vegas-Konzerten fehlt – „dort sitzen, die Taschen mit Material durchgehen und sagen wird: ,Ja – nein – das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Gibt es hier irgendetwas, das nicht scheiße ist?’“ Aber: U2 würde auf jeden Fall „10“ Tracks finden, die gut seien.

Die irische Gruppe befindet sich derzeit in Las Vegas und dem dort gebauten neuen Veranstaltungsort „The Sphere“. Vor der ersten Show am vergangenen Freitag (29. September) veröffentlichten Bono und Co. eine eigenständige Single namens „Atomic City“.