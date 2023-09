U2: So war das Eröffnungskonzert im The Sphere in Las Vegas

Foto: Getty Images for Live Nation, Kevin Mazur. All rights reserved.

LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 29: (Exclusive Coverage) Bono, The Edge, Adam Clayton and Bram van den Berg of U2 perform during opening night of U2:UV Achtung Baby Live at Sphere on September 29, 2023 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation)

Die Eröffnungsnacht im The Sphere in Las Vegas war in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Für James Dolan und seine Geschäftspartner war es die Gelegenheit, ihre zwei Milliarden Dollar teure Investition der Welt vorzustellen. Für die Live-Musikindustrie war es die Chance zu sehen, ob riesige Konzerte außerhalb der Stadien und Arenen funktionieren könnten, wie sie seit der Beatlemania stattfinden. Und für Las Vegas war es ein Testlauf für eine großartige neue Attraktion, die Touristen in den nächsten Jahren in die Stadt locken soll.

Auch für U2 ist die Residency-Konzertreihe etwas ganz Besonderes. Der erste Abend war ihre Gelegenheit, sich als Band wiederzubeleben, nach Jahren der Inaktivität und neuer Alben, die nicht die gewohnte Aufmerksamkeit erregten. Es war auch eine Chance, den Ersatzschlagzeuger Bram Van Den Berg vorzustellen, denn Larry Mullen Jr. muss sich von einer Rückenoperation erholen. Zudem ist die Showreihe eine einzigartige Möglichkeit, „Achtung Baby“ in seiner Gesamtheit neu zu interpretieren.

U2: In jeder Hinsicht war es ein atemberaubender Erfolg

The Sphere schaffte es auf beeindruckende Weise, dem Hype gerecht zu werden – mit seinen blendenden 16K-Bildschirm, der 18.600 Fans von den Sternen am Nachthimmel zu einer surrealen Collage von Las Vegas-Bildern, den trockenen Wüsten von Nevada hin zum Informations-Overkill von Zoo TV transportierte. Und der Sound war nicht die übliche dumpfe Klangattacke, die man bei Konzerten in Arenen oder Stadien gewohnt ist. Er war klar, scharf und makellos, sodass Ohrstöpsel überflüssig waren. Wie angekündigt: ein Quantensprung für die Konzertbranche.

All dies war beim Betreten der Veranstaltung jedoch nicht offensichtlich. Mit ausgeschalteten Bildschirmen fühlte es sich an, als würde man das größte IMAX-Kino der Welt betreten. (Es gibt keine Sitze hinter der Bühne und wirklich keine schlechten Sichtplätze von jedem Blickwinkel aus.) Ein DJ in einem neonfarbenen Auto, das im Stehplatzbereich herumfuhr, heizte die Stimmung auf, indem er Songs wie „Smells Like Teen Spirit, „Don’t You Want Me“ von Human League und „Run the World (Girls)“ spielte. Sein Versuch, das Publikum zum Mitsingen von „American Pie“ zu bewegen, scheiterte jedoch kläglich.

Gegen 20:30 Uhr verdunkelte sich die Location und U2 betraten die kompakte Bühne in Form eines Plattenspielers. Es war zunächst befremdlich, sie ohne Larry Mullen Jr. zu sehen, da sie seit ihren Teenager-Jahren nicht mehr ohne ihn aufgetreten waren. Aber als Van Den Berg mit dem vertrauten Eröffnungsschlag von „Zoo Station“ loslegte, war klar, dass er seine Hausaufgaben gemacht hatte. Er meisterte jede Nuance der Originalaufnahme.

Zu diesem Zeitpunkt wurde das Potenzial des Bildschirms nur angedeutet, indem riesige Schatten von Bono, The Edge und Adam Clayton darauf projiziert wurden. Erst als der Song zu Ende war und Bono seine Fly-Sonnenbrille aufsetzte und Phrasen wie „Everything You Know Is Wrong“ in rascher Abfolge blinkten, wurde das absurde Ausmaß des Ortes deutlich. Es ist unmöglich, alles auf einmal zu erfassen, da der Bildschirm weit über das gängige Sichtfeld hinausgeht. So bleibt nur, die bombastische Show zu genießen und so viel wie möglich aufzunehmen.

Der zweite Song, „The Fly“, war der nostalgischste Moment des Abends, da die Bilder direkt aus Zoo TV stammten. Sie hätten für den Rest des Abends so weitermachen können und viele Fans glücklich gemacht, aber das wäre ein enormer Rückschritt gewesen.

Für „Even Better Than the Real Thing“ erschien eine psychedelische Collage von Las-Vegas-Bildern, die alles von archivierten Elvis Presley-Ausschnitten bis hin zu Szenen aus „Fear and Loathing in Las Vegas“ und „Leaving Las Vegas“ zeigten. Sie wirbelten so schnell vorbei, dass es tatsächlich so wirkte, als würde sich die Bühne selbst zur Decke hin bewegen.

Ein verspieltes „Mysterious Ways“ ging in „One“ über, und es war eine kluge Entscheidung, den Bildschirm auszuschalten und die Hymne allein den Raum erfüllen zu lassen. Das apokalyptische „Until the End of the World“ wurde von Sturm und Blitz begleitet, und die erste Live-Aufführung von „Tryin‘ to Throw Your Arms Around the World“ seit 30 Jahren zeigte das Bild eines Luftballons, der an einer großen weißen Schnur befestigt war, die Bono über die Bühne zog. In der Mitte lud er einen sehr aufgeregten weiblichen Fan auf die Bühne ein, um den Ballon zu schaukeln und mit ihm zu singen.

Es schien, als würden sie das Album weiter durchspielen, bis sie am Ende angelangt waren, aber das war nicht der Plan. „Wir müssen eine Pause mit ,Achtung Baby‘ machen“, sagte Bono. „Wir müssen eine Pause von all dieser Intensität machen, um einander besser kennenzulernen. ,Achtung Baby‘ hatte eine schwierige Geburt, obwohl die Empfängnis leicht war. Kinder großzuziehen ist das große Abenteuer, und festzustellen, dass sie dich erziehen, ist noch größer.“

„Ich habe das noch nie jemandem erzählt“, fuhr er fort. „Aber dieser Song ist ein Versuch, ein Hochzeitslied aus der Sicht einer Frau zu schreiben.“

Es war ein reduziertes „All I Want Is You“, das einen Mini-Set von vier „Rattle & Hum“-Songs einleitete, darunter „Desire“, „Angel of Harlem“ und „Love Rescue Me“, den Bono Jimmy Buffett und seiner Familie widmete. In der Mitte stellte Bono schließlich Bram Van Den Berg vor, nachdem er den ganzen Abend herumgescherzt hatte, dass er seinen Namen nicht kenne. „Seit Oktober 1978 haben wir keine Show ohne Larry Mullen gespielt“, sagte er. „Ich möchte Ihnen den einzigen Mann vorstellen, den wir gebeten haben, Larrys Platz einzunehmen. Es ist sein Geburtstag! Es ist Bram Van Den Berg!“ „Es gibt nur einen Larry Mullen Jr.“, antwortete dieser und das Publikum jubelte zustimmend.

Die Bildschirme blieben größtenteils dunkel für das „Rattle & Hum“-Segment und zogen die Aufmerksamkeit erneut vollständig auf die Band. „Jede Nacht auf diesem Plattenspieler“, sagte Bono, „werden wir Songs aus verschiedenen Alben von uns spielen.“ (Dies wurde nicht im Voraus angekündigt, aber es ist eine wunderbare Gelegenheit, Songs aus ihrem gesamten Katalog einzubringen. Hoffentlich finden sie Zeit für eine Pop-Nacht. Es ist längst überfällig.)

Das erste „So Cruel“ seit 1992 brachte die Show zurück zu „Achtung Baby“ und es folgten feurige Versionen von „Acrobat“ und „Ultraviolet (Light My Way)“. Während des letzteren Songs prallten tatsächliche ultraviolette Lichter im Raum herum. Sie beendeten das Hauptset mit „Love Is Blindness“ und einem majestätischen Edge-Gitarrensolo, das genauso beeindruckend war wie das, was er vor 30 Jahren aufgenommen hatte.

Nach einem Hauptset, in dem jeder Song entweder aus dem Jahr 1988 oder 1991 stammte, kamen sie zurück und bewegten sich mit „Elevation“, ihrem neuen Song „Atomic City“ und „Vertigo“ in die 2000er Jahre. Während eines Großteils davon wurden riesige Bilder der Skyline von Las Vegas auf die Bildschirme projiziert, und die Gebäude lösten sich langsam auf und hinterließen nichts als leere Wüste. Dies konnte nur bedeuten, dass es Zeit für Auswahlstücke aus „The Joshua Tree“ war.

„Where the Streets Have No Name“ versetzte das gesamte Publikum in Bewegung, ebenso wie „With or Without You“. „Ich werde Ihnen sagen, wer hart arbeitet“, sagte Bono am Ende. „James Dolan. Danke für The Sphere. Du bist ein verrückter Bastard. Danke für diesen wundersamen Ort.“

Es war der Beginn einer langen Liste von Dankesworten, die auch Irving Azoff, Jeffrey Azoff, Arthur Fogel, Michael Rapino und die ehemaligen U2-Manager Paul McGuinness und Guy Oseary, die beide im Publikum waren, einschloss. Paul McCartney war auch irgendwo im Gebäude, und Bono ehrte ihn während der gesamten Nacht, indem er Fragmente von „Love Me Do“, „Blackbird“ und „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ in die Setlist einstreute. „Macca ist in unserer Nähe“, sagte Bono. „Es ist wie Mozart zu haben. Deine Songs werden in tausend Jahren gespielt, Mann. Du solltest wissen, dass wir dich lieben und viele deiner Songs gestohlen haben.“

Die Nacht endete mit „Beautiful Day“ und bunten Bildern von Kreaturen, die wie auf dem Weg zur Arche Noah gedrängt waren. Dies war das erste von 25 Konzerten, die U2 von jetzt bis zum 16. Dezember im The Sphere spielen. Es gab Hinweise darauf, dass sie die Residency-Reihe bis Anfang des nächsten Jahres verlängern könnten, und bisher wurden keine zukünftigen Headliner angekündigt, obwohl „Variety“ munkelt, dass Harry Styles der nächste Act in der Location sein könnte.

Was auch immer die Zukunft bringt, es ist schwer vorstellbar, dass es einen besseren Beweis für das Konzept von The Sphere gibt als dieses U2-Konzert. Es ist fast schmerzhaft, sich vorzustellen, nach einem Erlebnis wie diesem wieder in eine heruntergekommene Sporthalle zu gehen.

Irgendwann im Laufe des Abends hat Paul McCartney wahrscheinlich angefangen, sich seine eigene Residency im The Sphere vorzustellen. Wenn das jemals passiert, wird Dolan einen großen Schritt näher daran sein, seine investierten zwei Milliarden Dollar zurückzuerhalten. In der Zwischenzeit hoffen wir, dass U2 etwas von dieser Energie mit ins Studio nimmt und ein neues Album produziert. Es macht Spaß, sich für ein paar Wochen in der Vergangenheit zu tummeln, besonders an einem Ort wie The Sphere, aber die Welt könnte ein weiteres großartiges U2-Album gebrauchen. Sie haben die Zweifler schon damals mit „Achtung Baby“ überzeugt und sie könnten es jetzt wieder tun.

Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Das Original finden Sie hier.