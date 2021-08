U2: Levi Evans, Sohn von The Edge, mit neuer Single „Back In My Head Again“

Levi Evans, der Sohn vom U2-Musiker David Evans alias The Edge, hat eine neue Single veröffentlicht: „Back In My Head Again“: eine melancholische Ballade über die innere Einkehr in eine immer unüberschaubarer werdenden Welt. Die Ähnlichkeit Levis zum berühmten Vater – und einem der besten Gitarristen aller Zeiten – ist unverkennbar. Allerdings versucht der 21-Jährige, auf eigenen Beinen zu stehen; er selbst wirbt nicht mit seinen Wurzeln, so, wie auch Bonos Sohn Elijah Hewson nicht, der in der Dubliner Rock-Band Inhaler Leadsänger ist. Sehen Sie hier den neuen Song von Levi Evans.

Levi Evans – Back In My Head Again: