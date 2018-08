Am 31. August (Freitag) ist es soweit: U2 starten den Europa-Abschnitt ihrer „Songs of Experience“-Tour. Bono, Edge, Larry und Adam kommen in die Mercedes-Benz-Arena, wo sie am Samstag (01. September) noch einmal auftreten. Weitere Termine sind: 04. und 05. September Lanxess-Arena Köln, 03. und 04. Oktober Hamburg, Barclaycard-Arena.

Weiterlesen Teil 1 U2 live: Live Aid, Zitronen, Red Rocks – Die wichtigsten Konzert-Momente der Band Bis heute hat die seit 1976 aktive Band immer wieder für spektakuläre Auftritte gesorgt. Ein Überblick über die wichtigsten Konzert-Momente von U2.

Auf einen Blick: alles Wichtige für die Berlin-Konzerte.

U2 in Berlin: Gibt es noch Tickets?

Auf der offiziellen U2-Seite steht „Sold Out“, aber bei Eventim steht (Stand Montag): Für eine Preis-Kategorie (230, 40 Euro) gibt es für beide Abende noch Karten. Auch Premium-Packages sind noch im Angebot.

Gibt es schon was zu sehen?

Auf jeden Fall stehen schon die ersten Trucks in Berlin. Acht sollen es bislang sein, laut U2tour.de. Am Ende würde mit 31 gerechnet.

Wann proben U2 in der Mercedes-Benz-Arena?

Die Seite rechnet mit den ersten Rehearsals ab Mittwoch. Draußen stehen und lauschen könnte sich also lohnen, denn es gibt was zu hören …

Welche Songs spielen U2, wie ist die Setlist?

Das wird eine spannende Frage. Spielen sie ähnliche Lieder wie in den USA? Bringen sie vielleicht doch noch das eine oder andere, schmerzlich vermisste Stück von „The Joshua Tree“ – und fliegt „Staring at the Sun“ wegen der neuen Single „Summer of Love“ raus? Diese Songs intonierte die Band beim bislang letzten Gig (03. August, Uncasville, USA):

Love Is All We Have Left

The Blackout

Lights of Home

I Will Follow

Gloria

Beautiful Day

The Ocean

Iris (Hold Me Close)

Cedarwood Road

Sunday Bloody Sunday

Until the End of the World

Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me (Intermission)

Elevation

Vertigo

Desire

Acrobat

You’re the Best Thing About Me

Staring at the Sun

Pride (In the Name of Love)

Get Out of Your Own Way

American Soul

City of Blinding Lights

Zugabe:

One

Love Is Bigger Than Anything in Its Way

13 (There Is a Light)

Falls U2 am Dienstag schon kommen und bis mindestens Sonntag bleiben – was machen die Musiker so in Berlin?

Bono traf sich mit Angela Merkel.

Ob die Iren bei ihrem Besuch in der Hauptstadt Orte besuchen werden, die sie an die Aufnahmen ihres Albums „Achtung Baby“ erinnern? Allzu (n)ostalgisch waren sie bei ihren letzten Berlin-Besuchen nicht, wahrscheinlicher ist es, dass Bono tatsächlich den Aufenthalt für politische Gespräche nutzt und viel in der Nähe des Kanzleramts zu sehen ist.

Wo übernachten U2?

Zuletzt stiegen die Musiker im Waldorf Astoria ab. Bei allem Respekt für das Hotel: Vielleicht haben sie die Nobelherberge auch deshalb ausgesucht, weil direkt gegenüber jener Ort liegt, der sie zu einem ihrer besten Songs inspirierte: der Bahnhof Zoologischer Garten alias „Zoo Station“. Das 1991er-Lied spielten sie bei ihrer letzten Tournee einstmalig eben auch in Berlin:

https://www.youtube.com/watch?v=V9rmLPAy_lQ Video can’t be loaded: U2 Berlin Zoo Station (tour premiere!) 2015-09-24 – U2gigs.com (https://www.youtube.com/watch?v=V9rmLPAy_lQ)

Moment, also bringen sie „Zoo Station“ auch diesmal?

Wir glauben nicht daran. Der Überraschungsmoment wäre ja weg. Wir wollen ja auch die Vorfreude nicht schmälern, aber die „Experience + Innocence“-Tour lebte bislang nicht gerade von Überraschungen, eher noch von Setlist-Streichungen.

Wie komme ich zur Mercedes-Benz-Arena?

Alle Infos zur Anreise finden Sie hier. Achtung: Wegen Bauarbeiten kann die Arena vom direkten Fußgängerweg des S- und U-Bahnhofs Warschauer Straße nicht erreicht werden. Die Stationen werden natürlich dennoch angefahren. Bitte auf Aushänge für Fußgänger achten.

Wie wird für meine Sicherheit gesorgt?

Wir zitieren komplett aus den Sicherheitsbestimmungen der Mercedes-Benz-Arena:

Taschenverbot

Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Veranstaltungensbesucher seit dem 1. September 2017 keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen.

Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke sowie Turn-/Stoffbeutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format „DIN A4“ (21,0 x 29,7 cm) ist.

Für Besucher ohne Taschen wird es Fast Lanes am Eingang geben.

Abweichend hiervon können gegebenenfalls anderslautende, strengere Regelungen des jeweiligen Veranstalters gelten. Bitte prüfen Sie vor Ihrem Besuch die jeweilige Eventseite der Veranstaltung.

Aufbewahrungsmöglichkeiten

Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Arena begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten gegen eine Gebühr von 2 EUR. Die erhobene Gebühr dient der Kostendeckung. Etwaige Überschüsse werden über den Verein „Anschutz hilft e.V.“ wohltätigen Zwecken zugeführt.

Alternativ können für die Aufbewahrung von größeren Taschen oder Rucksäcken auch die Schließfächer am nahegelegenen Ostbahnhof genutzt werden.

Metalldetektoren

Im Wissen um das gesteigerte Sicherheitsbedürfnis der Besucher, Künstler und Veranstalter hat die Mercedes-Benz Arena Berlin bereits im August 2016 Durchgangs-Metalldetektoren bei der Einlasskontrolle eingeführt.

Die Metalldetektorbögen, wie man sie von Flughafen kennt, kommen an allen Eingängen zum Einsatz. Eine Beschränkung auf Handys, Schlüsselbunde und Portemonnaies bzw. kleinere Kosmetiktäschchen erleichtert den Ordnungskräften ihre Arbeit.