U2: Bono trifft Angela Merkel und macht Druck vor ihrer Afrika-Reise

„One“ ist nicht nur einer seiner bekanntesten Songs, sondern auch der Name der Hilfsorganisation @one, die er mitbegründet hat: #Bono, Frontmann von @U2, war heute zu Gast im Kanzleramt. Vor der morgigen Afrika-Reise von Kanzlerin #Merkel haben die beiden über Entwicklungschancen für unseren Nachbarkontinent gesprochen. Die Bundeskanzlerin hatte während der deutschen G20-Präsidentschaft 2017 die Initiative „Compacts with Africa“ gegründet, die afrikanischen Staaten wirtschaftliche Perspektiven eröffnen soll. — "One" is not only one of his most famous songs, but also the name of the aid organization @one, which he co-founded: Bono, front man of @U2, was a guest at the Chancellery today. Before Chancellor #Merkel's trip to Africa tomorrow, the two of them talked about development opportunities for our neighbouring continent. During Germany's G20 presidency in 2017, the Federal Chancellor founded the initiative "Compacts with Africa", which is intended to open up economic prospects for African states.

A post shared by Angela Merkel (@bundeskanzlerin) on Aug 28, 2018 at 9:49am PDT