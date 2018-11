Bitter? Natürlich bitter, denn alle Konzerte der „Miles & More“-Tour im Ausland sind ausverkauft. Die Ärzte haben Fans überall.

Ein echter Erfolg für Die Ärzte: Ihre „Miles & More“-Tour meldet in Warschau, Prag, Zagreb, Ljubljana, Mailand, Strasbourg, Luxemburg, Amsterdam. London und Brüssel drei Tage nach Vorverkaufsstart ausverkaufte Hallen. In Deutschland tritt das Trio 2019 lediglich bei Rock am Ring und Rock im Park auf. Damit können Bela, Farin und Rod sich auf ihre Fans in Polen, Tschechien, Kroatien, Slowenien, Italien, Luxemburg, Niederlande, England und Belgien verlassen. Nicht auszuschließen ist natürlich, dass lauter deutsche Fans sich Tickets für die Gigs im Ausland gesichert haben. Vielleicht wollen sie die Berliner auch einfach gerne mal Englisch reden hören … DIE ÄRZTE „MILES &…