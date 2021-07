Uriah Heep: Ex-Sänger John Lawton ist tot

Mit erschreckend wenigen Fragen kann man einen Film darauf überprüfen, ob er Frauenfiguren wirklich Ernst nimmt. Durchgefallen: „Star Wars“, „Avatar“ und sogar „Lola rennt“.

Seit Jahren geistert der Begriff des Bechdel-Tests durchs Netz. Er wird in Diskussionen über Kinofilme verwendet, um das eigene Bauchgefühl zu bestätigen, dass vor allem Hollywood immer noch daran interessiert ist, das weibliche Geschlecht vor allem auf äußerliche Reize zu reduzieren. Ganz so leicht ist es natürlich nicht. Doch der so genannte Bechdel-Test - 1985 von Comic-Autorin Alison Bechdel in dem Comic „Dykes to Watch Out For“ („Bemerkenswerte Lesben“) als loser Fragenkatalog vorgestellt - führt zu erstaunlichen Ergebnissen, die selbst jedem aufgeschlossenen Mann das Blut in die Ohren treiben lassen muss. Konkret soll der Bechdel-Test dabei helfen, Stereotypen in Filmen…