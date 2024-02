Usher in Berlin 2025: Weiteres Zusatzkonzert angekündigt

Der allgemeine Vorverkaufsbeginn rollt dann via Live Nation Ticketmaster und Eventim am Montag, den 4. März 2024, ab 10 Uhr los.

„Europa, seid ihr bereit?“, fragte Usher in seiner Tourankündigung. „Nach dem epischen Erlebnis beim Super Bowl und der riesigen Nachfrage nach Shows in Nordamerika freue ich mich, euch mitzuteilen, dass ich auch zu euch kommen werde – für Shows in London, Paris, Amsterdam und Berlin. Diese Tour ist sowohl eine Feier der letzten 30 Jahre als auch ein Blick in die Zukunft. Wir fangen gerade erst an“, so Usher weiter. Der Musiker wird anlässlich seines 30-jährigen Karriere-Jubiläums auch Songs aus COMING HOME performen. Das neunte Studioalbum des Künstlers wurde am 9. Februar 2024 veröffentlicht.

Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete, achtfache Grammy-Preisträger trat in der Super Bowl LVIII Halbzeitshow mit Gästen wie Alicia Keys, Ludacris, Lil Jon, H.E.R., Will.i.am und Jermaine Dupri auf und sang ein Medley aus Hits wie „Caught Up“, „U Got It Bad“, „Love In This Club“ und „Yeah!“. Aufgrund der großen Nachfrage nach dem Super Bowl hat Usher nun auch seine Tour in Nordamerika auf fast 60 ausverkaufte Abende verlängert.