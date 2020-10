Van Halen: Band plante Reunion-Tournee mit Bassist Michael Anthony

„Ich könnte Eddie Van Halen den ganzen Tag beim Gitarrespielen zusehen. Er ist ein so unterhaltsamer Gitarrenspieler. Er ließ es so aussehen, als wäre es überhaupt nicht schwer. Es ließ es natürlich aussehen.“

Am Dienstag, den 06 Oktober 2020, erlag Eddie Van Halen seiner Krebserkrankung. Jetzt äußerte sich sein Kollege und Black-Sabbath-Sänger Ozzy Osbourne zum Tod des Gitarrenvirtuosen. https://www.instagram.com/p/CF4mrvtg90X/ In einem Interview mit dem US-amerikanischen ROLLING STONE erzählte Osbourne unter anderem von seinen glücklichen Erinnerungen an ihre gemeinsame Tour und lobte die musikalischen Fähigkeiten des Verstorbenen: „Das letzte Mal, dass ich ernsthaft Zeit mit Eddie verbracht habe war auf der letzten offiziellen Black Sabbath Tour 1979, wo sie als Vorband für uns spielten. Sie waren so tolle Typen. Wir hatten so viel Spaß. Jedes Mal, wenn ich Eddie Van Halen gesehen habe, hatte ich…