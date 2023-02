Verlosung: 3x „I Can Only Be Me“ von Eva Cassidy

Am 02. Februar wäre Eva Cassidy 60 Jahre alt geworden. Die Karriere der Jazz-Sängerin endete 1996, als sie mit 33 Jahren an Krebs verstarb. Bis zu diesem Zeitpunkt war lediglich das Live-Album „Live At Blues Alley“ erschienen; ihr früher Tod unterbrach die Arbeit an ihrem Debüt „Eva By Heart“, 1997 dann fertiggestellt von ihrer Band und ihrem Produzenten Chris Blondo. In diesem Moment begann die posthume Karriere Cassidys, während derer unter anderem das 2002 erschienene „Imagine“ Platz 1 der britischen Albumcharts belegte.

Am 3. März erscheint eine weitere Platte. „I Can Only Be Me“. Cassidys Vokalpassagen wurden dabei isoliert und restauriert, für die Instrumentierung zeichnet das London Symphony Orchestra verantwortlich.

Die Tracklist

Songbird Autumn Leaves People Get Ready Waly Waly Time After Time Tall Trees In Georgia Ain’t No Sunshine You’ve Changed I Can Only Be Me

