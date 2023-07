Verlosung: Gewinnt einen von drei iTunes-Gutscheinen für „Fast & Furious 10“ und Blu-rays der Reihe

Foto: Universal Pictures. All rights reserved.

Die „Fast & Furious“-Reihe steht seit jeher für drei Dinge: rasante Action, schnelle Autos und natürlich Familie. Und auch im mittlerweile zehnten Teil des Action-Franchises wird an diesen Merkmalen nicht gespart. Umso mehr wird es Fans erfreuen, dass ab dem 20.7. „Fast & Furious 10“ digital erhältlich ist. Unter der Regie von Action-Experte Louis Leterrier („Transporter“) müssen sich Vin Diesel, Michelle Rodriguez und Co. wieder einmal auf halsbrecherische Abenteuer begeben, die vor spektakulärer Stunts und atemberaubenden Verfolgungsjagden nur so strotzen.

Über den Film

Die Vergangenheit holt den ehemaligen Straßrennfahrer Dominic Toretto (Diesel) ein. Denn der Drogenboss Dante Reyes (Jason Mamoa) schwört auf Rache, seitdem Toretto und seine Crew das Vermögen seiner Familie zerstörte und seinen Vater tötete. Obwohl es dem gerissenen Toretto und seiner Familie stets gelang, aus jeder noch so brenzligen Lage zu entkommen, stehen sie nun ihrem wohl tödlichsten Feind gegenüber.

Verlosung

ROLLING STONE verlost je einen von drei iTunes-Gutscheinen für einen Download von „Fast & Furious 10“ und die anderen Teile der Filmreihe auf Blu-ray. Einsendeschluss ist 31.7.23. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!