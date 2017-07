Nach seinem Aufeinandertreffen mit den Avengers ist Peter Parker alias Spider-Man (Tom Holland) wieder zurück in New York, wo er bei seiner Tante May (Marisa Tomei) wohnt. Seitdem er mit bzw. gegen die anderen Helden kämpfte, fragt er sich, ob er mit seinen herausragenden Fähigkeiten nicht mehr machen sollte, als nur die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft zu sein, die den einen oder anderen Einbruch verhindert und Taschendiebe stoppt. Doch daneben muss der von seinem neuen Mentor Tony Stark (Robert Downey Jr.) geförderte Jugendliche auch noch den Alltag auf die Reihe bekommen, den Alltag als Teenager an einer Highschool, wo er sich in Liz (Laura Harrier) verguckt hat. Blöd, dass ausgerechnet in dieser Situation ein Bösewicht für Unruhe sorgt, der technisch bestens ausgestattet ist und von Rachedurst getrieben: der Vogelmann Vulture (Michael Keaton)…

Weiterlesen Neunte Kunst (7) 70er-Kultserie „Wonder Woman“: Komm, hol’ das goldene Lasso raus! „Wonder Woman“ wird als cineastisches Ausrufezeichen für den Feminismus gefeiert. Das ist dann doch etwas dick aufgetragen! Wer es mit der emanzipierten Amazone allerdings ernst meint, muss unbedingt die 70er-Jahre-TV-Serie mit Lynda Carter als Wonder Woman (wieder-)sehen. Zum Kinostart von „Spider-Man: Homecoming“ (13. Juli) gibt es bei uns tolle Preise für Fans der Superhelden-Spinne zu gewinnen. So verlosen wir insgesamt viermal den Soundtrack zum Film sowie als Auffrischung des Comic-Gedächtnis’ zwei Bücher „Die Spider-Man-Anthologie“.

Gewinnen: Soundtrack und Comic-Anthologie zum Kinostart von „Spider-Man: Homecoming“ 1 von 2 Foto: Marvel. All rights reserved.

2 von 2 Foto: Marvel. All rights reserved. Previous Image Next Image

Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten: In welchem Jahr hatte „Spider-Man“ seinen ersten Comic-Auftritt? (Bitte folgendermaßen angeben: Spider-Man + Jahreszahl.) Teilnahmeschluss ist der 24. Juli.