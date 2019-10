VISUALS: Newcomer Dominic Fike mit Halsey im neuen Video

King Princess ist in der Kategorie „Beginner“ für den IMA nominiert. Noch nie von ihr gehört? Dann solltet ihr das hier schleunigst nachholen.

Wer sich versichern will, dass die Welt sich weiterdreht, allen reaktionären Trotteln zum Trotz, sollte sich zur Erbauung das Video zu King Princess’ Song „Pussy Is God“ anschauen. „Your pussy is God and I love it / Gonna kiss me real hard, make me want it“, singt die junge Künstlerin in dem Lied, das ihrer Freundin gewidmet sein soll, zurückgelehnt und mit größter Selbstverständlichkeit. Dazu erblüht am Himmel ein Regenbogen, ganz so, als beginne unter der Herrschaft von King Princess endlich das Zeitalter der Liebe für alle. Sie lehnte mit 11 Jahren einen Plattenvertrag ab Mikaela Straus, wie King Princess…