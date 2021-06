Von Kraftwerk bis Techno: „Electro“-Ausstellung in Düsseldorf

Die beiden Musiker haben den 2008 erschienen Killers-Song „A Dustland Fairytale“ nochmal neu aufgenommen. Ihre Version veröffentlichen sie nun unter dem verkürzten Titel „Dustland“.

Bruce Springsteen und The Killers haben sich zusammen getan, um den Killers-Song „A Dustland Fairytale“ neu aufzunehmen und mit dem verkürzten Titel „Dustland“ heraus zu bringen. Ursprünglich erschien der Song auf dem 2008 erschienen The-Killers-Album „Day & Age.“ Wie Springsteen erklärte, handele es sich bei „Dustland“ um seinen Lieblingstrack der Killers. Geschrieben wurde er vom Killers-Sänger Brandon Flowers – in Zeiten, als seine Mutter gegen eine Krebserkrankung kämpfte. Flowers erklärt Hintergrund von „Dustland“ In einem neuen Post schreibt Flowers über die Entstehungsgeschichte von „Dustland“: „Es war ein Versuch, meinen Vater besser zu verstehen, der mir manchmal ein Rätsel ist. Und…