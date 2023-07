Von Slash bis Mike Tyson: Diese Stars hielten Löwen & Co. als Haustiere

Seit Donnerstag (19. Juli) sorgt eine entlaufene Löwin für Aufruhr in Berlin. Bürger und Bürgerinnen der deutschen Hauptstadt sind es eher gewohnt, die großen Raubkatzen im Zoo-Kontext zu bewundern — ganz im Gegensatz zu einigen Prominenten, die sich Löwen und andere exotische Tiere als Haustiere hielten wie unsereins Wellensittiche!

Mike Tyson

Der ehemalige Box-Champion hatte bekanntermaßen einige Jahre Löwen und Tiger als vierbeinige Mitbewohner — was auch in seinem Cameo-Auftritt in „The Hangover“ thematisiert wird. Einmal wurde Tyson von einer seiner Hauslöwen sogar attackiert, wie er Talkmaster Jimmy Kimmel erzählte: „Ich hatte einen Löwen, der mich gebissen hat, das war wirklich schlimm, am Ende bekam ich eine Tetanusspritze. Ich hatte gelogen und gesagt, dass mich ein Hund gebissen hat, denn sie hätten mir meine Katze weggenommen, wenn ich es ihnen gesagt hätte“. Mittlerweile soll Tyson keine Wildtiere mehr halten — sondern sich auf Podcasts und sein Hanf-Geschäft konzentrieren.

Tippi Hedren

Die Hollywood-Schauspielerin, die durch Rollen in den Hitchcock-Filmen „Die Vögel“ und „Marnie“ bekannt wurde, hielt in 1971 einen Löwen namens Neil als Haustier, der auch mal im Bett von Tochter Melanie Griffith liegen durfte, wie eine Fotostrecke aus den 70ern zeigt.

Slash

Guns-N‘-Roses-Gitarrist Slash ist bekannt für seine Liebe zu Schlangen — aber er hatte nicht nur ein „Snakepit“ zu Hause, sondern hielt einst auch einen Berglöwen als Haustier. Der übrigens Curtis hieß. 1994 schmuggelte Slash unbemerkt seinen Löwen sogar in ein Four-Seasons-Hotel, wie „Faroutmagazine“ in einem amüsanten Artikel beschreibt. Von Slash und Curtis haben wir leider gerade kein Foto zur Hand — dafür von Schlange Clyde:

Michael Jackson

Gut, beim King of Pop war der Begriff „als Haustier halten“ eher dehnbar — denn Michael Jackson unterhielt in seinem Anwesen Neverland gleich einen ganzen Zoo. Einer der dortigen Bewohner: der bengalische Tiger Thriller. Eine Ehrennennung verdient aber natürlich auch Jacksons berühmtestes Wildtier — Schimpanse Bubbles.

Weitere Promis, die sich exotische Tiere halten oder hielten:

Ice T — Der Rapper hat Haie im heimischen Aquarium.

Nicolas Cage — Nie um ein extravagantes Faible verlegen, setzte Nicolas Cage auf Kobras als Haustiere.

Kirstie Alley — Guck mal, wer da spricht? Bei Kristie Allie könnten das durchaus Lemuren sein.

Justin Bieber — Der kanadische Popstar sorgte mit einem Kapuzineraffe für Furore. Weil er das Tier mit nach Deutschland nahm, dafür aber keine Lizenz hatte, wurde der Affe ins Tierheim gebracht. „Biebs“ sollte zahlen, kam dem aber nicht nach — so ging das Tier in den Besitz der Bundesrepublik über.

Salvador Dalí — Klar, dass ein Künstler wie Salvador Dalí einen exotischen Kumpanen hatte — nämlich ein Ozelot.