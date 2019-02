Nächster „Walking Dead“-Schock: Michonne verlässt die Serie

Die Zombie-Serie bekommt im zweiten Teil von Staffel 9 einen schaurigen Neuzugang.

Viele Fans mögen von der ersten Staffelhälfte der aktuellen „The Walking Dead“-Season enttäuscht sein. Drei Hauptfiguren – darunter Rick Grimes und Jesus – sind binnen kürzester Zeit nicht mehr Teil der Handlung. Doch nun offenbarten die Showrunner, dass sie in der zweiten Hälfte der achten Staffel neue Charaktere einführen werden. So prangt auf dem ersten Poster die Kreatur Alpha. Sie ist die Führerin der sogenannten Whisperer, die die Untoten auf brutalste Art töten und deren Häute anschließend tragen. Auch Jesus starb durch die Hand eines Whisperers. Gespielt wird Alpha von Samantha Morton, die bereits in „Minority Report“ und „Fantastische Tierwesen und…