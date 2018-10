„Walking Dead“-Spoiler: Diese Hauptfigur stirbt in Folge 1 der Staffel 9

Spoiler-Alarm!

Jetzt hat’s ihn erwischt: Gregory ist tot. Der Verräter wurde zum neunten Staffel-Auftakt von „The Walking Dead“ erhängt. Während sich im Netz die Schadenfreude breit macht (die meisten Fans finden es gut), darf man sich über den Tod des Hilltop-Chefs durchaus ärgern. So wie der zuletzt zombifizierte Simon (Steven Ogg) bot auch Gregory in der guten Darstellung Xander Berkeleys eine echte Lust am Aufregen – mit anderen Worten: Er brachte Feuer in das lahme Spiel ermüdeter „TWD“-Helden wie Rick oder Daryl.

Aber irgendwann musste es Gregory, der seit seinem ersten Erscheinen in Season sechs mit Zombies wie Menschen kämpfte, wohl treffen. Stets changierte er als Doppelspion wider Willen zwischen Negan und Maggie – und die konnte seine Visage nun nicht mehr ertragen. Zuvor hatte Schnapsdrossel Gregory versucht ihr einen Mord anzuhängen.

Ergebnis: Tod durch den Galgen. Was Daryl Dixon wohl am meisten freute: