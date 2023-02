Wilco veröffentlichen alternative Version von „Yankee Hotel Foxtrot“

Wilco bringen anlässlich des Record Store Days ihr 2002 erschienenes Album „Yankee Hotel Foxtrot“ neu heraus. Unter dem Namen „Crosseyed Strangers: An Alternate Hotel Yankee Foxtrot“ werden Live-Aufnahmen zu den Liedern „Jesus, Etc.“, „Heavy Metal Drummer“, „Radio Cure“, „Poor Places“, „Reservations“ und „Pot Kettle Black“ neben verschiedenen Versionen von „I’m the Man Who Loves You“ und „War On War“ veröffentlicht.

Der Record Store Day fällt dieses Jahr auf den 22. April. Erstmals seit drei Jahren wird er wieder wie üblich am dritten April des Monats zelebriert. Seit 2008 feiern unabhängige Plattenläden weltweit den Tag und wurden in der Vergangenheit dabei von Künstlern wie Jack White und Iggy Pop unterstützt. Auch in Deutschland sind einige dabei, die Liste mit allen daran teilnehmenden Shops im deutschsprachigen Raum gibt es hier.