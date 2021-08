Die schweren Anschuldigungen von etwa ein Dutzend Frauen beschrieb Metal-Star Marilyn Manson als „gezielte Attacke“.

Mit ihren verstörenden Enthüllungen über Marilyn Manson löste Schauspielerin Evan Rachel Wood eine regelrechte Lawine an Vorwürfen aus. In den letzten Monaten erhoben etwa ein Dutzend Frauen teils schwere Vergewaltigungs- und Missbrauchsvorwürfe gegen den kontroversen Musiker. Nun scheint Manson selbst in die Offensive zu gehen: In einem Gerichtsantrag beschreibt der Sänger die Vorwürfe als „gezielte koordinierte Attacke“. Als Evan Rachel Wood im Februar 2021 mit den Anschuldigungen an ihren Ex-Partner Manson an die Öffentlichkeit ging, ahnte sie wohl noch nicht, welche Ausmaße der Prozess annehmen würde. In mehreren Instagram-Posts beschrieb die Schauspielerin erschreckende Details über ihre einstige Beziehung mit Manson.…