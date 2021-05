2022 treten sich die Bands live gegenseitig auf die Füße

„Ich will nicht belehrend sein, also habe ich dem Song eine surreale Lächerlichkeit hinzugefügt“, sagt Peaches über ihr neues Lied, das heute erschienen ist.

Peaches, Musikerin, Produzentin, Künstlerin und feministische Ikone, meldet sich mit einer neuen Single zurück: „Pussy Mask“. Eine bissige Auseinandersetzung mit Menschen, die während der Corona-Pandemie Politik gegen Maskenträger machen. Im vergangenen Jahr hatte die Electroclash-Sängerin bereits mit Dave Grohl eine Version von „Fuck The Pain Away“ aufgenommen sowie mit Nick Cave und Tenacious D zusammengearbeitet. 2020 wurde außerdem ihr Album „The Teaches of Peaches“, mit dem sie den Durhcbruch feierte, 20 Jahre alt. Mit Humor durch eine verwirrende Realität Über ihren neuen Track sagt sie: „Wegen der Pandemie vereinen uns unsere kollektiven Ängste mehr denn je. Auch wenn es nicht…