Schwerer Corona-Verlauf! Pink schrieb schon ihr Testament

Die Organisatoren der Grammy-Verleihung schaffen die Geheim-Komitees ab, die bisher über die Vergabe der Preise entschieden. Auslöser für diesen Wandel dürfte auch die heftige Kritik von The Weeknd gewesen sein.

Nach deutlicher Kritik an ihrer Nominierungspolitik wollen die Verleiher der Grammys nun die Regeln ändern. In Zukunft sollen die mehr als 12.000 stimmberechtigten Mitglieder über die Nominierungen für die Musikpreise entscheiden. Das erklärte die Recording Academy am Wochenende in Los Angeles. Entscheidend ist, dass die bislang dafür zuständigen Komitees aus bis zu 30 Branchenexperten, deren Namen stets geheim blieben, abgeschafft werden. The Weeknd sprach von „Korruption“ Der Nominierungsprozess der Grammy-Academy war vor allem von R&B-Sänger The Weeknd angegangen worden, der eine Verschwörung witterte, als er trotz Rekordeinnahmen im Jahr 2020 keinerlei Berücksichtigung bei der Verleihung fand. Auf Twitter schrieb er…