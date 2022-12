39. Hochzeitstag: Keith Richards und Patti Hansen stellen Hochzeitsfoto nach

An ihrem 39. Hochzeitstag stellten Keith Richards und seine Frau Patti Hansen ihr Hochzeitsfoto nach. Das Model schlüpfte für das Bild sogar noch einmal in ihr weißes Hochzeitskleid. Richards hat sich nicht ganz so schick gemacht – er zeigte sich in legerer Hose und Pullover.

Das Paar heiratete am 18. Dezember 1983. Das Datum fällt mit Richards Geburtstag zusammen. Tochter Theodora beglückwünschte ihre Eltern zu beiden Feierlichkeiten mit einem Instagram-Post. Sie schrieb: „Ich bin so stolz auf diese Familie. Wir haben viel durchgemacht, aber die Liebe ist so stark und mächtig, dass sie uns auf einer Wolke aus Mitgefühl und Mut für immer vorwärts trägt. Ich hab euch lieb, Mama, Papa. Ihr seid meine Inspiration.“