50 Jahre Musikexpress – Das Festival: feiern mit Tame Impala, Blood Orange und Yeasayer

1969 startete er als eigenständige, deutsche Version des niederländischen Vorbilds, heute, im Jahr 2019 ist er als die am längsten bestehende Musikzeitschrift kaum wegzudenken aus dem popkulturellen Diskurs des Landes – yours and ours truly: der Musikexpress.

50 Jahre, das bedeutet nicht nur Goldhochzeit für den ein oder anderen Leser mit seinem Herzensmagazin, sondern auch ein halbes Jahrhundert tiefgründige Reportagen, kritische Rezensionen, Hochloben und Verreißen. Aber vor allem: engagierter und leidenschaftlicher Musikjournalismus.

50 Jahre Musikexpress, diesen Ehrentag wollen wir vor allem mit Euch, unseren Lesern und strengsten Kritikern, feiern. Und was wäre da angemessener als ein tolles Open-Air-Festival mit einem herausragend kuratierten Line-Up? Eben. Genau deshalb laden wir Euch herzlich ein, am 13. August 2019 mit uns in der Berliner Wuhlheide bei „50 Jahre Musikexpress – Das Festival“ den Abend zu verbringen.

Kooperation

50 Jahre Musikexpress – und ein mit Leidenschaft und Expertise kuratiertes Line-Up

Als Headliner haben wir die Band eingeladen, die in diesem Sommer in die absolute Oberklasse der Rock- und Popwelt aufgestiegen ist: Nach Top-Of-The-Bill-Shows bei den riesigen Prestige-Festivals Coachella und Hurricane/Southside, werden Tame Impala beim ME-Festival den nächsten Schritt zum Superstardom machen und erstmal in der historischen Parkbühne Wuhlheide auftreten, auf deren Brettern zuvor bereits ME-Helden und -Freunde wie Arcade Fire, Moderat und Radiohead begeisterten.

Dabei wird die Band um Mastermind Kevin Parker sicher, neben dem bereits veröffentlichten „Patience“, auch viele neue Songs aus dem kommenden, noch unbetitelten vierten Studioalbum spielen.

Ebenfalls freuen wir uns auf Dev Hynes aka Blood Orange.

Das soulige Alter Ego des kreativen Tausendsassas scheint wie guter Wein mit den Jahren zu reifen, immer besser werden seine Alben, die er veröffentlicht. NEGRO SWAN, sein bisher letzter Wurf als Blood Orange, landete 2018 in unserer alljährlichen Wahl der Platten des Jahres auf Platz 5.

Ebenso gespannt sind wir auf den Auftritt von Yeasayer. Erst heute, dem 8. April, veröffentlichte das Trio mit „I’ll Kiss You Tonight“ ihre erste neue Single nach drei Jahren Funkstille.

Ihr fünftes Studioalbum, der Nachfolger des Indie-Rock mit Ethno-Pop verbindenden AMEN & GOODBYE, soll im Juni erscheinen. Bleibt also genug Zeit, die neuen Songs ans Herz wachsen zu lassen, um sie 13. August bei „50 Jahre Musikexpress – Das Festival“ lautstark mitzusingen.

Vorverkauf:

Tickets für „50 Jahre Musikexpress – Das Festival“ mit Tame Impala, Blood Orange und Yeasayer am 13. August 2019 in der Kindl-Bühne Wuhlheide Berlin gibt es ab Donnerstag, dem 11. April, 10 Uhr, exklusiv auf eventim.de und ab Freitag, dem 12. April, 10 Uhr, dann ebenfalls an allen bekannten Vorverkaufsstellen.