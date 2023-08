„ABBA – Der Film“ läuft nach fast 50 Jahren wieder in den Kinos

Es war im Jahr 1977, als die schwedische Pop-Sensation ABBA nicht nur die Konzerthallen, sondern auch die Kinosäle füllten. In „ABBA – Der Film“ spielten Agnetha, Benni, Björn und Anni sich selbst, und der Streifen wurde unter Fans der Gruppe zum Hit. Im September 2023 kehrt das Werk für zwei Tage wieder zurück in die Kinos auf der ganzen Welt.

Unter der Regie von Lasse Hallström, der auch die meisten Musikvideos von ABBA drehte, entstand damals der Musikfilm. In einem Mix aus Mockumentary, Comedy, Drama und Konzertaufnahmen folgt das Werk der Band während ihrer Tour durch Australien. Im Dezember 1977 feierte „ABBA – Der Film“ seine Premiere und durfte fünf Jahre später sogar in den Ländern des Sowjet-Blocks gezeigt werden.

Wer schon mit den vier Schweden das einjährige Jubiläum ihres neusten Albums „Voyage“ gefeiert hat, kann sich freuen, denn „ABBA – Der Film“ wird für ein einmaliges Event wieder in ausgewählten Kinos gezeigt. Am 17. und 19. September kann wieder zu Hits wie „Fernando“ oder „Dancing Queen“ getanzt und mitgesungen werden. Lichtspielhäuser in 20 Ländern auf der ganzen Welt nehmen an dem Event teil. In Deutschland nimmt u.a. das Cinestar Cubix am Berliner Alexanderplatz teil.

Weitere Infos zum „ABBA: The Movie – Fan-Event“ und zum Ticketvorverkauf, der am 16. August startet, gibt es hier zu finden.