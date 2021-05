ABBA: Neue Songs sollen noch 2021 erscheinen – und nicht zwei, sondern fünf

Knapp 40 Jahre nach ihrem letzten Album „The Visitors“ sollen noch dieses Jahr neue Songs von ABBA erscheinen. Das bestätigte Bandmitglied Björn Ulvaeus in einem Interview mit „The Herald Sun“. Empfehlung der Redaktion Abba: alle Alben im Ranking

„Keine Frage mehr, ob es passiert“

„Es wird dieses Jahr neue Musik geben, das ist sicher. Es ist keine Frage mehr ob es passiert, es wird passieren“, zitiert zudem „The Mirror“ den 76-Jährigen. Ulvaeus bestätigte außerdem, dass er bereits gemeinsam mit Benny Andersson, Agnetha Faltskog und Anni-Frid Lyngstad im Studio an neuen Songs arbeitet. War 2018 noch von zwei Liedern die Rede, würde man nun fünf herausbringen. Von zweien ist der Titel bekannt, „I Still Have Faith In You“ und „Don’t Shut Me Down“.

Gute Stimmung im Studio

Die Stimmung in der Band scheint jedenfalls blendend zu sein. „Wir sind wirklich sehr, sehr gute Freunde“, so der Musiker. „Wir vier stehen zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder gemeinsam im Studio und es ist einfach großartig, wenn man bedenkt, was wir durchgemacht haben. Zwischen den einzelnen Bandmitgliedern bestehe eine sehr starke Verbindung.

Bereits mehrfach neue Songs versprochen

Bereits 2018 hatte die Band neue Musik angekündigt — diese Pläne wurden jedoch nicht verwirklicht. Zwei Jahre später, 2020, erklärte Ulvaeus im Gespräch mit CNBC, dass es in jenem Jahr soweit sein solle. „Sie wird noch dieses Jahr kommen. Ich schätze irgendwann nach dem Sommer“, sagte Ulvaeus damals — relativierte damals aber auch: „Das ist nur eine Vermutung, denn ich bin mir nicht wirklich sicher.“