Vier Tage vor „Voyage“-Veröffentlichung: Abba befragen ihre Fans

Am Freitag erscheint das neue Abba-Album „Voyage“, und die Fans werden langsam umgeduldig. Mit einer neuem Umfrage versucht die Band ihre Anhänger bei Laune zu halten – es geht um ihre dritte Single „Just a Notion“. Sie fragen ihre Follower: „Welche Textzeile gefällt euch am besten?“

Einer suchte diese aus: „But somehow I know I’m not wrong“ und befindet: „especially how Agnetha sings the word „wrong“- bliss“. Eine andere urteilt, diese sei am besten: „We have all been there … We all had this thought… That you’ll be walkin‘ up to me / In a while and you’ll smile and say hello.“

Es gibt auch freudige Anmerkungen dazu, dass im offiziellen Lyric-Video Fehler ausgebessert wurden: „It’s a lovely song. And I’m glad to see the spelling mistakes in the lyric video have been put right.“

Ein Fan findet, dass „Just a Notion“ keine gute Wahl aus denjenigen Stücken ist, die Abba für „Voyage“ ausgegraben haben. „Just Like That“, den Abba unveröffentlicht lassen, sei besser. Und er glaubt, Benny sei dafür verantwortlich: „I would have much preferred a release of JUST LIKE THAT. I have been an ABBA fan for many years and I don’t recall anyone really saying, „We must have JUST A NOTION.“ I think this was Benny’s idea… ugh!

