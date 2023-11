AC/DC: Gerüchte über Tour 2024, München-Konzert soll feststehen

Foto: WireImage, Jason Squires. All rights reserved.

Seit dem Konzert von AC/DC beim kalifornischen Power Trip Festival im Oktober 2023 kursieren Gerüchte, dass die australischen Hardrock-Legenden für nächstes Jahr eine Tournee geplant haben sollen. Die Anzeichen dafür verdichten sich offenbar immer mehr.

Reserviertes Olympiastadion

Wie die „Süddeutsche Zeitung“ laut eigenen Angaben aus dem Münchener Rathaus erfahren hat, sollen Angus Young & Co am 12. Juni 2024 das Olympiastadion gebucht haben. Geplant soll eigentlich gewesen sein, dass Popstar Ed Sheeran den Fußball-Europameisterschaft Auftakt einleiten soll. Doch die Anfrage an die Olympiapark-Gesellschaft kam zu spät: Die Hardrock-Band hatte den 12. Juni bereits gebucht, zitiert die Tageszeitung.

So schreibt die Süddeutsche Zeitung über den Vorfall: „Die Organisatoren der Euro 2024 sollen ursprünglich das Olympiastadion für ihre kulturelle Eröffnungsfeier im Auge gehabt haben. Die Olympiapark-Gesellschaft bestätigt eine solche Anfrage. Doch laut der städtischen Beschlussvorlage schafften die Veranstalter der Eröffnungsfeier es nicht, die verbindliche Zusage rechtzeitig abzugeben. Deshalb wird es nun zur Eröffnung der Euro 2024 aller Voraussicht nach ein Konzertspektakel in München geben: Auf der Theresienwiese soll Ed Sheeran spielen, das Olympiastadion sollen AC/DC für den Tag gebucht haben. Offiziell bestätigt ist auch dieses Konzert noch nicht, doch im Rathaus geht man von diesem Duo am 12. Juni aus.“

Zuletzt waren AC/DC im Jahr 2016 auf Tour gewesen.