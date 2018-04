AfD durchgedreht: Schließt das Berghain!

Bitte nicht schon wieder Schnee, erst recht nicht aus der Schnee-Kanone! Am Morgen des 20. März, also längst im Frühling, liegt Berlin unter einer leichten Schneedecke. Und jetzt gibt es, drinnen am Abend im Berghain, erneut eine Ladung Flocken. Aber doch nicht bei Kylie. Das ist kein Schnee. Es glitzert. Das ist Konfetti. Goldfarben natürlich, denn sie bewirbt damit ihr kommendes Album „Golden“ (6. April). Mit einer Promotour „in Club-Atmosphäre“, wie es so schön heißt, vor ungefähr 500 Auserwählten. Es gibt eine Bühnenpräsenz, die sich nicht erlernen lässt, also Charisma, und Kylie Minogue hat dieses Charisma. Ihre Ansprachen, ob improvisiert…