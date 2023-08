Agnetha Fältskog kündigt Solo-Single „Where Do We Go From Here?“ an

Es wird die erste Solo-Veröffentlichung des ABBA-Mitglieds Agnetha Fältskog seit zehn Jahren sein. Am 31. August erscheint ihre Single „Where Do We Go From Here?“, die sie erstmals in der britischen „Breakfast Show“ mit Zoe Ball auf BBC Radio 2 präsentieren wird. Das hat die Sängerin nun auf ihren Social-Media-Kanälen verkündet.

Ein mysteriöser Post einige Tage zuvor ließ Fans bereits vermuten, dass Agnetha neues Material veröffentlichen wird. Auf einem Instagram-Beitrag erschienen vor einem schwarz-weißen Hintergrund die Worte „Where Do We Go From Here?“ in goldener Schrift. Die Frage, wie es nun weitergehen wird, fragen sich auch die Fans der Schwedin, die hoffnungsvoll ein ganzes Album der „Waterloo“-Sängerin erwarten. Allerdings wurden noch keine weiteren Informationen über eine ganze Platte geteilt.

Agnetha Fältskogs letztes Werk „A“ erschien im Jahr 2013 und schaffte es europaweit in die Top 10 der Album-Charts. Zusammen mit ihrer Band ABBA präsentierte sie zuletzt 2021 ihre Platte „Voyage“, das in den gleichnamigen Live-Konzerten in London von Avataren der Pop-Gruppe performt wird.