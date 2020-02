Alanis Morissette in München: Tickets, Termin, Vorverkauf

The Strokes kommen wieder nach Deutschland. Lang ist's her!

Die Strokes kommen nach Berlin – zu ihrem ersten Hallen-Konzert in Deutschland seit 2006. Schon am morgigen Mittwoch beginnt der Vorverkauf – und der Auftritt ist schon am Freitag in der Woche darauf, am 14. Februar 2020. Ob Julian Casablancas und Kollegen schon Songs des kommenden Albums vorstellen werden, ist noch unklar – fest steht, dass zwei Lieder bereits live erprobt wurden. The Strokes Fr. 14.02.2020 Berlin Columbiahalle Allgemeiner Vorverkaufsstart: Mi., 05.02.2020, 11:00 Uhr www.livenation.de/artist/the-strokes-tickets The Strokes auf Twitter: https://twitter.com/thestrokes/status/1224634198612434946